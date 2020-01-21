Використання російської мови у приватному житті підтримують 69% українців – опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Вільне використання російської мови у приватному житті підтримує 69% українців, але за умови, щоб українська мова залишалася єдиною державною. Про це повідомляє УНН із посиланням на результати загальнонаціонального дослідження "Патріотизм, мова та зовнішньополітичні пріоритети", проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.
"Щодо статусу російської мови: більшість українців вважає, що російська мова має вільно використовуватися у приватному житті, але українська залишається єдиною державною (69%), статус російської мови як офіційної в окремих регіонах України підтримують 15%, а як другої державної, поряд з українською – 12%", - йдеться у результатах дослідження.
Також, за результатами дослідження, однозначно обстоюють українську мову як єдину державну в Західному регіоні - 92% населення. В Центральному регіоні 77% громадян підтримують українську, як єдину державну. У Південному регіоні статус російської мови як мови повсякденного спілкування, за визнання української як єдиної державної, підтримує 51%.
"Найбільш значущий статус російської мови підтримують у Східному регіоні, де теж переважає підтримка російської мови як мови спілкування у повсякденному житті за визнання української як державної, але 24% обстоюють можливість російської мови як офіційної в регіонах, а 31% виступає за те, щоб російська мова стала другою державною", - йдеться у результатах дослідження.
Додамо, загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".