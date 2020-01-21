Использование русского языка в частной жизни поддерживают 69% украинцев - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Свободное использование русского языка в частной жизни поддерживает 69% украинцев, но при условии, чтобы украинский язык оставался единственным государственным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты общенационального исследования "Патриотизм, язык и внешнеполитические приоритеты", проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.
"О статусе русского языка: большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%), статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%", - говорится в результатах исследования.
Также, по результатам исследования, однозначно выступают за украинский язык как единственный государственный в Западном регионе - 92% населения. В Центральном регионе 77% граждан поддерживают украинский, как единственный государственный. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%.
"Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни за признания украинского как государственного, но 24% выступают за возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным", - говорится в результатах исследования.
Добавим, общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".