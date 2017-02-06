Виконавиця російського гімну осоромилась на фіналі ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Перед фінальним матчем чемпіонату світу з хокею з м’ячем в Сандвікені між збірними Швеції та Росії (4: 3) на користь шведської команди, стався скандал з виконанням російського гімну, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Запрошена організаторами співачка повинна була виконати гімн а капела, проте дівчина не впоралася із завданням, двічі збившись вже в двох перших рядках, чим викликала невдоволення і свист публіки.
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Виконавиця сказала: “Sorry” і продовжила з середини фрази.
Російські хокеїсти і вболівальники намагалися їй підспівувати.