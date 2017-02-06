Исполнительница русского гимна опозорилась на финале ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Перед финальным матчем чемпионата мира по хоккею с мячом в Сандвикене между сборными Швеции и России (4: 3) в пользу шведской команды, произошел скандал с выполнением российского гимна, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Приглашенная организаторами певица должна была исполнить гимн а капелла, однако девушка не справилась с задачей, дважды сбившись уже в двух первых строках, чем вызвала недовольство и свист публики.
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Исполнительница сказала: "Sorry" и продолжила с середины фразы.
Российские хоккеисты и болельщики пытались ей подпевать.