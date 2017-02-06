Исполнительница русского гимна опозорилась на финале ЧМ по хоккею

Приглашенная организаторами певица должна была исполнить гимн а капелла, однако девушка не справилась с задачей, дважды сбившись уже в двух первых строках, чем вызвала недовольство и свист публики.

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Исполнительница сказала: "Sorry" и продолжила с середины фразы.

Российские хоккеисты и болельщики пытались ей подпевать.