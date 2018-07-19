Виключений зі збірної Хорватії екс-футболіст "Дніпра" отримає медаль ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Нападник збірної Хорватії Нікола Калінич, який був відрахований зі складу команди під час чемпіонату світу-2018, отримає срібну медаль за участь в турнірі, повідомляє УНН з посиланням на 24sata.hr.
Дану інформацію підтвердив директор з комунікацій Хорватського футбольного союзу (HNS) Томіслав Пачак.
"Члени національної команди вирішили, що Калінич теж отримає срібну медаль чемпіонату світу", - розповів Пачак.
Варто відзначити, що Калінич відмовився виходити на заміну в першому матчі хорватів на груповому етапі ЧС зі збірною Нігерії (2:0) нібито через проблеми зі спиною. Після цього головний тренер хорватів Златко Даліч відрахував екс-нападника "Дніпра" з колективу.
Після гри російської збірної проти Хорватії в 1/4 фіналу захисник Домагой Віда і колишній гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич опублікували відео, в якому заявили, що перемога їхньої команди присвячена Україні. Сам Віда прокричав гасло "Слава Україні!". Невдовзі після інциденту Домагой Віда вибачився за свій вчинок.