Исключенный из сборной Хорватии экс-футболист "Днепра" получит медаль ЧМ-2018

Данную информацию подтвердил директор по коммуникациям Хорватского футбольного союза (HNS) Томислав Пачак.



"Члены национальной команды решили, что Калинич тоже получит серебряную медаль чемпионата мира", - рассказал Пачак.



Стоит отметить, что Калинич отказался выходить на замену в первом матче хорватов на групповом этапе ЧМ со сборной Нигерии (2:0) якобы из-за проблем со спиной. После этого главный тренер хорватов Златко Далич отсчитал экс-нападающего "Днепра" из коллектива.



После игры российской сборной против Хорватии в 1/4 финала защитник Домагой Вида и бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором заявили, что победа их команды посвящена Украине. Сам Вида прокричал лозунг "Слава Украине!". Вскоре после инцидента Домагой Вида извинился за свой поступок.