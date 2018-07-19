Исключенный из сборной Хорватии экс-футболист "Днепра" получит медаль ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич, который был отчислен из состава команды во время чемпионата мира-2018, получит серебряную медаль за участие в турнире, сообщает УНН со ссылкой на 24sata.hr.
Данную информацию подтвердил директор по коммуникациям Хорватского футбольного союза (HNS) Томислав Пачак.
"Члены национальной команды решили, что Калинич тоже получит серебряную медаль чемпионата мира", - рассказал Пачак.
Стоит отметить, что Калинич отказался выходить на замену в первом матче хорватов на групповом этапе ЧМ со сборной Нигерии (2:0) якобы из-за проблем со спиной. После этого главный тренер хорватов Златко Далич отсчитал экс-нападающего "Днепра" из коллектива.
После игры российской сборной против Хорватии в 1/4 финала защитник Домагой Вида и бывший игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором заявили, что победа их команды посвящена Украине. Сам Вида прокричал лозунг "Слава Украине!". Вскоре после инцидента Домагой Вида извинился за свой поступок.