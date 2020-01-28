Викинув собаку з 12 поверху: у Києві судитимуть живодера
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві судитимуть чоловіка, який викинув із 12 поверху собаку під час сварки із співмешканкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Завдяки принциповій позиції Київської місцевої прокуратури № 5 мешканцю міста Києва вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, а саме у жорстокому поводженні з твариною, яке призвело до її загибелі, вчиненому з особливою жорстокістю та у присутності малолітніх дітей", - сказано у повідомленні.
Подія сталася у березні 2019 року на території Оболонського району столиці.
Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний, перебуваючи у своїй квартирі, під час конфлікту зі співмешканкою, діючи умисно, цілеспрямовано, цілковито усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у присутності своїх малолітніх дітей схопив собаку породи бівер-йоркшерський тер’єр та з метою вбивства тварини викинув її з вікна квартири, розташованої на дванадцятому поверсі.
Від отриманих травм тварина загинула.
Інкримінований злочин відноситься до категорії тяжких, а живодеру загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Нагадаємо, у Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві.