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Викинув собаку з 12 поверху: у Києві судитимуть живодера

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві судитимуть чоловіка, який викинув із 12 поверху собаку під час сварки із співмешканкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Викинув собаку з 12 поверху: у Києві судитимуть живодера

"Завдяки принциповій позиції Київської місцевої прокуратури № 5 мешканцю міста Києва вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 КК України, а саме у жорстокому поводженні з твариною, яке призвело до її загибелі, вчиненому з особливою жорстокістю та у присутності малолітніх дітей", - сказано у повідомленні.

Подія сталася у березні 2019 року на території Оболонського району столиці.

Як встановлено досудовим розслідуванням, підозрюваний, перебуваючи у своїй квартирі, під час конфлікту зі співмешканкою, діючи умисно, цілеспрямовано, цілковито усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у присутності своїх малолітніх дітей схопив собаку породи бівер-йоркшерський тер’єр та з метою вбивства тварини викинув її з вікна квартири, розташованої на дванадцятому поверсі.

Від отриманих травм тварина загинула.

Інкримінований злочин відноситься до категорії тяжких, а живодеру загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Нагадаємо, у Запоріжжі живодер повісив цуценя Хаскі на дереві.

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