Викинулася з вікна: в Італії загинула українка

Деталі

Кілька днів тому пацієнтка лікарні була прооперована. Як повідомляється, у жінки була катаракта. Згодом пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення. Операція пройшла успішно, жінка ні на що не скаржилася і була спокійною. Увечері вона раптом вискочила з вікна четвертого поверху, що виходить на Віа Джованні Нінні, один з провулків Пігнасеккі, де було виявлено тіло.

Наразі поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб відновити її клінічне минуле у співпраці з медичними працівниками.

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