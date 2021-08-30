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17 березня, 19:38 • 103568 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132672 перегляди

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17 березня, 13:49 • 161014 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 158984 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164643 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 181048 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150385 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159525 перегляди

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15 березня, 19:03 • 176205 перегляди

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Викинулася з вікна: в Італії загинула українка

Викинулася з вікна: в Італії загинула українка

Київ • УНН

 • 31940 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. В італійському місті Неаполь 34-річна українка, якій напередодні зробили операцію, викинулася з вікна четвертого поверху. Про це УНН повідомляє з посиланням на Il Mattino.

Деталі

Кілька днів тому пацієнтка лікарні була прооперована. Як повідомляється, у жінки була катаракта. Згодом пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення. Операція пройшла успішно, жінка ні на що не скаржилася і була спокійною. Увечері вона раптом вискочила з вікна четвертого поверху, що виходить на Віа Джованні Нінні, один з провулків Пігнасеккі, де було виявлено тіло.

Наразі поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб відновити її клінічне минуле у співпраці з медичними працівниками.

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