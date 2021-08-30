Викинулася з вікна: в Італії загинула українка

Викинулася з вікна: в Італії загинула українка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В італійському місті Неаполь 34-річна українка, якій напередодні зробили операцію, викинулася з вікна четвертого поверху. Про це УНН повідомляє з посиланням на Il Mattino.
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Кілька днів тому пацієнтка лікарні була прооперована. Як повідомляється, у жінки була катаракта. Згодом пацієнтку помістили в офтальмологічне відділення. Операція пройшла успішно, жінка ні на що не скаржилася і була спокійною. Увечері вона раптом вискочила з вікна четвертого поверху, що виходить на Віа Джованні Нінні, один з провулків Пігнасеккі, де було виявлено тіло.
Наразі поліція намагається знайти знайомих жінки, щоб відновити її клінічне минуле у співпраці з медичними працівниками.
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