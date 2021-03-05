Потрапила під авто, що покотилося по схилу: в Італії трагічно загинула українка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В італійському місті Розарно внаслідок ДТП загинула 49-річна українка Оксана Лаврук. Про це повідомляє видання Gazzetta del Sud, пише УНН.
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Жінку знайшли у калюжі крові поруч з перевернутим на дах Fiat 600.
Завдяки камерам спостереження правоохоронці встановили, що автомобіль наїхав на Лаврук, коли покотився вниз по схилу на нейтральній передачі.
Жінку намагались врятувати, проте вона померла у кареті швидкої медичної допомоги. Італійські медики повідомили, що жінка померла через політравму голови в результаті удару об землю.
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