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18 березня, 21:00 • 36067 перегляди

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18 березня, 19:01 • 76778 перегляди

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18 березня, 17:51 • 61670 перегляди

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Потрапила під авто, що покотилося по схилу: в Італії трагічно загинула українка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. В італійському місті Розарно внаслідок ДТП загинула 49-річна українка Оксана Лаврук. Про це повідомляє видання Gazzetta del Sud, пише УНН.

Деталі

Жінку знайшли у калюжі крові поруч з перевернутим на дах Fiat 600.

Завдяки камерам спостереження правоохоронці встановили, що автомобіль наїхав на Лаврук, коли покотився вниз по схилу на нейтральній передачі.

Жінку намагались врятувати, проте вона померла у кареті швидкої медичної допомоги. Італійські медики повідомили, що жінка померла через політравму голови в результаті удару об землю.

Додамо

Днями у Бельгії потяг протаранив вантажівку, загинув український водій.

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