Вихованець ФК "Дніпро" потрапив на перегляд до іспанського "Альбасете"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Український воротар Данило Кучер проходить перегляд в клубі іспанської Сегунди “Альбасете” та може поповнити ряди колективу, повідомляє УНН з посиланням на aupaalba.es.
20-річний голкіпер є вихованцем “Дніпра” та знаходився у розпорядженні клубу до літа минулого року. За команду з Дніпра Кучер встиг зіграти лише один поєдинок.
Примітно, що 24 березня 2016-го гравець дебютував за юнацьку збірну України проти збірної однолітків із Нідерландів (2:3), де пропустив тричі. В іншому поєдинку він відстояв на “нуль”.
Зауважимо, що в “Альбасете” виступає інший екс-футболіст “Дніпра” Роман Зозуля, який є найкращим бомбардиром колективу.
Як раніше повідомляло УНН, суд міста Александрія засудив 28 фанатів клубу Аль-Ахлі до однорічного терміну ув'язнення за носіння футболок з повідомленнями проти влади.