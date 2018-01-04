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Воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете"

Киев • УНН

 • 12361 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский вратарь Даниил Кучер проходит просмотр в клубе испанской Сегунды “Альбасете” и может пополнить ряды коллектива, сообщает УНН со ссылкой на aupaalba.es.

Воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете"

20-летний голкипер является воспитанником “Днепра” и находился в распоряжении клуба до лета прошлого года. За команду из Днепра Кучер успел сыграть лишь один поединок.

Примечательно, что 24 марта 2016 го игрок дебютировал за юношескую сборную Украины против сборной сверстников из Нидерландов (2:3), где пропустил трижды. В другом поединке он отстоял на “ноль”.

Заметим, что в “Альбасете” выступает другой экс-футболист “Днепра” Роман Зозуля, который является лучшим бомбардиром коллектива.

Как ранее сообщало УНН, суд Александрия приговорил 28 фанатов клуба Аль-Ахли до годовалого срока заключения за ношение футболок с сообщениями против власти.

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