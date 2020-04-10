Вихід України з карантину розтягнеться до липня: як це відбуватиметься
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Рішення про послаблення карантину буде прийматися на основі даних про динаміку щодо кількості людей, які захворіли на коронавірус. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
За його словами, лише після того, як динаміка почне знижуватися, держава розпочне вихід з карантину, але за нових соціальних стандартів життя. Уряд зараз фактично цілодобово працює над відповідною стратегією.
"У травні Україна має піти на роботу. У яких умовах, у яких нових соціальних стандартах, у яких часових рамках – це ті питання, над якими Уряд працює разом з аналітиками", – відзначив Денис Шмигаль.
За його словами, цей план включає в себе завершення навчального року 2019/2020, відновлення роботи громадського транспорту, але за новими правилами, вільне відвідування зон відпочинку тощо. Проте масочний режим буде тривати.
Як уже відомо, вихід України з карантину розтягнеться до початку липня.
Протягом травня очікується часткове зняття обмежень на роботу громадського транспорту.
Буде запроваджено зміщений графік робочого дня.
На початок червня – початок липня передбачається режим введення нових соціальних стандартів життя, а саме:
Завершення освітнього навчального 2019-2020 року;
Відновлення роботи громадського транспорту за новими правилами;
Дозвіл на відвідування зон відпочинку за умови дотримання норм безпеки;
Послаблення умов самоізоляції для людей похилого віку.
Нагадаємо, Уряд представив проект стратегії виходу з карантину і відновлення економіки.