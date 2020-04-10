Выход Украины из карантина растянется до июля: как это будет происходить
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Решение об ослаблении карантина будет приниматься на основе данных о динамике по количеству людей, заболевших коронавирус. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.
По его словам, только после того, как динамика начнет снижаться, государство начнет выход из карантина, но в новых социальных стандартов жизни. Правительство сейчас фактически круглосуточно работает над соответствующей стратегией.
"В мае Украина должна пойти на работу. В каких условиях, в которых новых социальных стандартах, в каких временных рамках - это те вопросы, над которыми Правительство работает вместе с аналитиками", - отметил Денис Шмыгаль.
По его словам, этот план включает в себя завершение учебного года 2019/2020, возобновление работы общественного транспорта, но по новым правилам, свободное посещение зон отдыха и тому подобное. Однако масочный режим будет продолжаться.
Как уже известно, выход Украины из карантина растянется до начала июля.
В течение мая ожидается частичное снятие ограничений на работу общественного транспорта
Будет введен смещен график рабочего дня.
На начало июня - начало июля предусматривается режим введения новых социальных стандартов жизни, а именно:
Завершение образовательного учебного 2019-2020 года;
Восстановление работы общественного транспорта по новым правилам;
Разрешение на посещение зон отдыха при условии соблюдения норм безопасности;
Ослабление условий самоизоляции для пожилых людей.
Напомним, Правительство представило проект стратегии выхода из карантина и восстановления экономики.