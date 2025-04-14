Військові показали знищення ворожого танка на Покровському напрямку

Бійці 141-ї окремої механізованої бригади показали ефектне знищення ворожого танка на Покровському напрямку. Відповідне відео опублікувало оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця", повідомляє УНН.

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Зазначається, що противник йшов на штурм позицій в смузі оборони одного із підрозділів. Ворожий танк намагався прорвати оборонні укріплення, але бійці стрілецького батальйону "серйозно змінили його плани".

Перший удар - постріл з протитанкового ракетного комплексу Javelin по башті ворожого панцерника. Далі працював важкий бомбер "Vampire". І для танку з екіпажем все закінчилося фатально - розповіли військові.

За їхніми словами, окупанти не полишають спроб штурму, але щоразу отримують "гідну й нищівну відповідь".

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