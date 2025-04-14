Военные показали уничтожение вражеского танка на Покровском направлении

Бойцы 141-й отдельной механизированной бригады показали эффектное уничтожение вражеского танка на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовала оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что противник шел на штурм позиций в полосе обороны одного из подразделений. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления, но бойцы стрелкового батальона "серьезно изменили его планы".

Первый удар - выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер "Vampire". И для танка с экипажем все закончилось фатально - рассказали военные.

По их словам, оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают "достойный и сокрушительный ответ".

Напомним

Минобороны Украины допустило к эксплуатации в ВСУ автоматический гранатомет AGL-53. Он превосходит советский АГС-17 по точности, дальности и использует боеприпасы стандарта НАТО.

Военные показали филигранное уничтожение вражеского танка Т-72 на Покровском направлении