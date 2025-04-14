Военные показали уничтожение вражеского танка на Покровском направлении
Киев • УНН
Вражеский танк пытался прорвать оборону, но бойцы стрелкового батальона остановили его. Сначала ударили Javelin, потом работал тяжелый бомбер "Vampire".
Бойцы 141-й отдельной механизированной бригады показали эффектное уничтожение вражеского танка на Покровском направлении. Соответствующее видео опубликовала оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица", сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что противник шел на штурм позиций в полосе обороны одного из подразделений. Вражеский танк пытался прорвать оборонительные укрепления, но бойцы стрелкового батальона "серьезно изменили его планы".
Первый удар - выстрел из противотанкового ракетного комплекса Javelin по башне вражеского панцерника. Далее работал тяжелый бомбер "Vampire". И для танка с экипажем все закончилось фатально
По их словам, оккупанты не оставляют попыток штурма, но каждый раз получают "достойный и сокрушительный ответ".
Напомним
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Военные показали филигранное уничтожение вражеского танка Т-72 на Покровском направлении13.04.25, 08:09 • 4302 просмотра