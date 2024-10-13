Війська рф завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запоріжжя: чотири людини поранено
Київ • УНН
Окупанти атакували 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 329 ударів. Постраждали 4 людини, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в регіоні.
Протягом доби окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Поранення дістали чотири людини. Про це повідомляє голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Впродовж доби окупанти завдали 329 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Поранення отримали чотири людини,
Деталі
- Війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці.
- 170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.
- 19 обстрілів РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.
- 133 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Нагадаємо
12 жовтня внаслідок нічного авіаудару рф по Запоріжжю постраждали 4 людини, пошкоджено 29 будинків. Удари завдали шкоди в трьох районах міста, серед постраждалих - 11-річна дівчинка.