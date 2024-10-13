Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены

В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Ранения получили четыре человека,