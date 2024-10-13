Войска рф нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожья: четыре человека ранены
Киев • УНН
Оккупанты атаковали 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 329 ударов. Пострадали 4 человека, повреждены жилые дома и инфраструктура в регионе.
В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Ранения получили четыре человека. Об этом сообщает председатель ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 329 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 99 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Ранения получили четыре человека,
Детали
- Войска рф осуществили 7 авиационных ударов по Запорожью, Малой Токмачке и Новодаровке.
- 170 БпЛА различной модификации атаковали Беленькое, Приморское, Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
- 19 обстрелов РСЗО накрыли Новоукраинку, Гуляйполе, Новоданиловку, Роботино и Малую Токмачку.
- 133 артобстрела нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
Напомним
12 октября в результате ночного авиаудара рф по Запорожью пострадали 4 человека, повреждены 29 домов. Удары нанесли ущерб в трех районах города, среди пострадавших - 11-летняя девочка.