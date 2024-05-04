Війська рф вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

російські війська у суботу вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, попередньо є постраждалі. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що попередньо, є постраждалі, деталі встановлюються.

Нагадаємо

У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поранивши чотирьох цивільних, у тому числі дитину, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.