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Війська рф вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

Війська рф вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова

Київ • УНН

 • 29545 перегляди

російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, , за попередніми даними є постраждалі.

російські війська у суботу вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, попередньо є постраждалі. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що попередньо, є постраждалі, деталі встановлюються.

Нагадаємо

У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поранивши чотирьох цивільних, у тому числі дитину, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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