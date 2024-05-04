Війська рф вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова
Київ • УНН
російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, , за попередніми даними є постраждалі.
російські війська у суботу вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, попередньо є постраждалі. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Окупанти знову вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова,
Деталі
Зазначається, що попередньо, є постраждалі, деталі встановлюються.
Нагадаємо
У ніч на 4 травня російські війська атакували Харків за допомогою безпілотників, поранивши чотирьох цивільних, у тому числі дитину, що стало приводом для розслідування порушення законів та звичаїв війни.