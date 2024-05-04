Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  153051 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  152846 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  154842 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  139024 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110196 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127328 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125641 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119548 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115281 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102096 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, по предварительным данным есть пострадавшие.

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Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

Гришко в Киеве наносят вред недобросовестные посетители, которые перелезают через ворота и ломают кусты сирени.

Общество •   •  10220 просмотра
Ботанический сад имени Гришко в Киеве получает повреждения из-за недобросовестных посетителей

В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП

32 украинских журналиста находятся в плену в россии, и сейчас ведутся переговоры по их немедленному освобождению, сообщил и. о. министра культуры и информационной политики.

Общество •   •  10832 просмотра
В плену рф находятся 32 украинских журналиста - МКИП

В россии объявили в розыск президента Зеленского

россия объявила президента Украины Владимира Зеленского в розыск по неопределенным уголовным обвинениям.

Война •   •  13041 просмотра
В россии объявили в розыск президента Зеленского

В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.

Экономика •   •  12266 просмотра
В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф

Один из крупнейших банков Турции, DenizBank, практически прекратил одобрять заявки на открытие счетов для граждан России, делая исключения лишь для клиентов с крупными депозитами от 100 000 тысяч долларов.

Новости Мира •   •  11175 просмотра
Один из крупнейших банков Турции снова усложнил открытие счетов для граждан рф

Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи

Государство может предоставить украинским производителям беспилотников до 8 миллионов гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, сборки и установки, тогда как заявитель может учесть 20%, как операционные расходы.

Экономика •   •  12415 просмотра
Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи

Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить

Выдача готовых документов украинцам за рубежом возобновилась в тестовом режиме, в первую очередь социально незащищенным гражданам, которые получили СМС о готовности паспорта после 25 апреля, и с обязательной верификацией личности.

Общество •   •  12999 просмотра
Зарубежные подразделения возобновили выдачу документов: кто сможет получить

Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве

5 мая в большинстве областей Украины будет преимущественно солнечно и сухо, только в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3. с

Общество •   •  12522 просмотра
Погода на Пасху: преимущественно тепло, на востоке возможны заморозки на почве

Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест

Верховный суд Непала обязал правительство ограничить количество разрешений на восхождение на Эверест и другие горы, а также принять меры по утилизации отходов и сохранению горной среды.

Новости Мира •   •  12404 просмотра
Непал ограничил разрешения на восхождение на Эверест