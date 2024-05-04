Войска рф ударили по гражданской инфраструктуре Харькова

В Украине 12 областей выращивают кориандр: кто лидирует в производстве

В 2023 году Николаевская область стала лидером по производству кориандра в Украине с 3 000 га под посевами, а общая площадь под кориандром выросла до 8 300 га, что на 25% больше, чем в 2020 году.