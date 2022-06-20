З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 33 800 окупантів.
"Виглядає по-кіношному": Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського танка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео удару українських військових з 10-ї гірсько-штурмової бригади по танку російських окупантів, інформує УНН.
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"#єТАНЧИК від воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Виглядає так по-кіношному. Але зараз головне не забувати, що це не фільм, а важка і небезпечна бойова робота...", – ідеться у повідомленні.
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