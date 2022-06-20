"Виглядає по-кіношному": Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського танка

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"#єТАНЧИК від воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Виглядає так по-кіношному. Але зараз головне не забувати, що це не фільм, а важка і небезпечна бойова робота...", – ідеться у повідомленні.

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