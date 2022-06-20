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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 36991 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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"Виглядає по-кіношному": Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського танка

"Виглядає по-кіношному": Генштаб ЗСУ показав відео знищення російського танка

Київ • УНН

 • 197023 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Генштаб ЗСУ показав відео удару українських військових з 10-ї гірсько-штурмової бригади по танку російських окупантів, інформує УНН.

Цитата

"#єТАНЧИК від воїнів 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Виглядає так по-кіношному. Але зараз головне не забувати, що це не фільм, а важка і небезпечна бойова робота...", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

З початку вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 33 800 окупантів.

Українські Національні Новини

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