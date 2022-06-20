С начала вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 33 800 оккупантов.
"Выглядит по-киношному": Генштаб ВСУ показал видео уничтожения российского танка
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Генштаб ВСУ показал видео удара украинских военных с 10-й горно-штурмовой бригады по танку российских оккупантов, информирует УНН.
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"#ТАНЧИК от воинов 10 отдельной горно-штурмовой бригады. Выглядит так по-киношному. Но сейчас главное не забывать, что это не фильм, а тяжелая и опасная боевая работа...", – говорится в сообщении.
Напомним