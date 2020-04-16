Відзавтра в Україні набирає чинності закон щодо посилення відповідальності за спалення трави

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Законопроект № 2339 щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря або пошкодження об’єктів рослинного світу сьогодні опубліковано в офіційній газеті ВРУ “Голос України”. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, передає УНН.