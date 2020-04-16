Відзавтра в Україні набирає чинності закон щодо посилення відповідальності за спалення трави

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Законопроект № 2339 щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря або пошкодження об’єктів рослинного світу сьогодні опубліковано в офіційній газеті ВРУ “Голос України”. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, передає УНН.

Законопроект має на меті удосконалення порядку притягнення до відповідальності за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Відповідальність за порушення правил посилюється для того, аби зменшити руйнівні наслідки та захистити право громадян на безпечне повітря і навколишнє середовище, а також зменшити кількість пожеж, які виникають через це.

Відтак, законопроектом передбачається:

• Забруднення атмосферного повітря внаслідок порушення правил, якщо це не створило небезпеку для людей, каратиметься штрафом від 1800 до 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.

• Знищення або пошкодження лісів, зелених насаджень та залишків рослинності сільськогосподарського призначення каратиметься штрафом від 5400 до 9000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той самий строк.

Додамо, цей закон набирає чинності з дня, настпного за днем його опублікування.

Нагадаємо, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону № 2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об’єктів рослинного світу.

Як повідомили нардепи із фракції “Слуга народу”, відповідно до ухваленого законопроекту, штрафи за підпал лісу або сухої трави чи сухостою зростуть у 10-15 разів, а за певні види порушень передбачена також кримінальна відповідальність.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект № 2339 щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу.

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