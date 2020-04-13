Підпал лісу та сухостою: яка відповідальність чекатиме на українців за новим законом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відповідно до ухваленого сьогодні законопроекту №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу, в Україні штрафи за підпал лісу або сухої трави чи сухостою зростуть у 10-15 разів, а за певні види порушень передбачена також кримінальна відповідальність. Про це написала у Facebook нардеп, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.
"В 10-15 разів зростуть штрафи за підпали сухої трави і сухостою. Сьогодні ми ухвалили закон, який суттєво збільшує відповідальність за випалювання листя та сухої трави", - написала Кравчук.
За її словами, на сьогодні штраф за підпал сухої трави становить від 170 до 340 грн. Після того як закон набуде чинності, його сума суттєво зросте. Можлива й кримінальна відповідальність – залежно від тяжкості підпалу та спричинених збитків.
"Наприклад, за випалювання сухої трави потрібно буде сплатити до 6120 грн, а посадовій особі – до 21420 грн. А якщо це спричинить знищення рослинності заповідного фонду, то 12240 грн та 30600 грн відповідно. За знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць – штраф до 153000 грн або обмеження волі терміном від 2 до 5 років. За забруднення атмосферного повітря потрібно буде викласти до 61200 грн або є ризик обмеження волі терміном від 3 до 5 років", - додала Кравчук.
Як повідомлялося в УНН раніше, Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила в цілому проект закону №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу.