Підпал лісу та сухостою: яка відповідальність чекатиме на українців за новим законом

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Відповідно до ухваленого сьогодні законопроекту №2339 щодо посилення відповідальності за пошкодження об'єктів рослинного світу, в Україні штрафи за підпал лісу або сухої трави чи сухостою зростуть у 10-15 разів, а за певні види порушень передбачена також кримінальна відповідальність. Про це написала у Facebook нардеп, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.