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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Поджог леса и сухостоя: какая ответственность ожидает на украинцев по новому закону

Поджог леса и сухостоя: какая ответственность ожидает на украинцев по новому закону

Киев  •  УНН

 • 59396 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Согласно принятому сегодня законопроекту №2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира, в Украине штрафы за поджог леса или сухой травы или сухостоя вырастут в 10-15 раз, а за определенные виды нарушений предусмотрена также уголовная ответственность. Об этом написала в Facebook нардеп, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"В 10-15 раз вырастут штрафы за поджоги сухой травы и сухостоя. Сегодня мы приняли закон, который существенно увеличивает ответственность за выжигание листьев и сухой травы", - написала Кравчук.

По ее словам, на сегодня штраф за поджог сухой травы составляет от 170 до 340 грн. После того как закон вступит в силу, его сумма существенно возрастет. Возможна и уголовная ответственность - в зависимости от тяжести поджога и причиненного ущерба.

"Например, за выжигание сухой травы нужно будет уплатить до 6120 грн, а должностному лицу - до 21420 грн. А если это повлечет уничтожение растительности заповедного фонда, то 12240 грн и 30600 грн соответственно. За уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог - штраф до 153 тысяч грн или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет. За загрязнение атмосферного воздуха нужно будет выложить до 61200 грн или есть риск ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет", - добавила Кравчук.

Как сообщалось в УНН, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона №2339 об усилении ответственности за повреждение объектов растительного мира.

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