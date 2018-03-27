Видворення дипломатів: США подякували Україні за солідарність
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Посл Сполучених штатів Америки в Україні Марі Йованович подякувала українській стороні за її солідарну реакцію з провідними демократичними країнами світу щодо видворення російських дипломатів у відповідь на агресивні дії Росії у світі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, Глава Адміністрації Президента України Ігор Райнін провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом Сполучених штатів Америки в Україні Марі Йованович.
"Посол США подякувала українській стороні за її солідарну реакцію з провідними демократичними країнами світу щодо видворення російських дипломатів у відповідь на агресивні дії Росії у світі", - йдеться у повідомленні.
У прес-службі відзначили, що сторони обговорили шляхи подальшої взаємодії з просування реформ в Україні, а також актуальні питання співробітництва в рамках міжнародних організацій.
Нагадаємо, 26 березня Президент України Петро Порошенко заявив, що у відповідь на отруєння у Великій Британії екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля Україна ухвалила рішення про видворення зі своєї території 13 російських дипломатів.