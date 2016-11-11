Відвідування зони відчуження буде тимчасово призупинено з 12 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Відвідування зони відчуження буде тимчасово призупинено в період з 12 по 29 листопада, передає УНН з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження.
“...у зв’язку з проведенням технологічних операцій на об’єкті "Укриття", а також відповідно до наказу Голови ДАЗВ Віталія Петрука від 07 листопада 2016 року № 129 "Про призупинення відвідування зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення“, в період з 12 по 29 листопада поточного року відвідування об’єктів ДСП "Чорнобильська АЕС“ (в т. ч. оглядовий майданчик об’єкта "Укриття“ та став-охолоджувач) тимчасово призупинено”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, п'ять сталкерів намагалися проникнути в зону відчуження