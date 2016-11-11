Посещение зоны отчуждения будет временно приостановлено с 12 ноября

"... В связи с проведением технологических операций на объекте " Укрытие ", а также в соответствии с приказом Председателя ГАЗО Виталия Петрука от 7 ноября 2016 № 129" О приостановлении посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения ", в период с 12 по 29 ноября текущего года посещение объектов ГСП" Чернобыльская АЭС "(в том. ч. смотровую площадку объекта" Укрытие "и пруд-охладитель) временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, пять сталкеров пытались проникнуть в зону отчуждения