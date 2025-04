Відсьогодні у столиці стартує сезон фонтанів

“З 1 травня у Києві офіційно відкривається сезон роботи фонтанів після зимового періоду”, — йдеться у повідомленні.

Фонтани, розташовані у центрі міста, працюватимуть з 1 травня й до 30 вересня. Світло-музична вистава відбуватиметься щоденно, окрім понеділка, з 21:00 до 23:00.

Зазначається, що музичний репертуар столичних фонтанів значно розширився. Кияни та гості столиці зможуть почути такі композиції: Джамала, Бумбокс — Злива, Океан Ельзи — Майже весна, Elvis Presley — A Little Less Conversation, Джамала — 1944, Pianoboy — Кохання, The Hardkiss — Журавлі, Queen — I want to break free, Shirley Bassey — History Repeating тощо.

Нагадаємо, 1 травня українці мають вихідний. У цей день відзначається День праці.