С сегодняшнего дня в столице стартует сезон фонтанов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. 1 мая в столице открывается сезон фонтанов, передает УНН со ссылкой на “Официальный портал Киева”.
“С 1 мая в Киеве официально открывается сезон работы фонтанов после зимнего периода”, — говорится в сообщении.
Фонтаны, расположенные в центре города, будут работать с 1 мая и до 30 сентября. Светло-музыкальное представление будет происходить ежедневно, кроме понедельника, с 21:00 до 23:00.
Отмечается, что музыкальный репертуар столичных фонтанов значительно расширился. Киевляне и гости столицы смогут услышать такие композиции: Джамала, Бумбокс — Злива, Океан Эльзы — Майже весна, Elvis Presley — A Little Less Conversation, Джамала — 1944, Pianoboy — Кохання, The Hardkiss – Журавлі, Queen – I want to break free, Shirley Bassey – History Repeating и ряд других.
Напомним, 1 мая у украинцев выходной. В этот день отмечается День труда.