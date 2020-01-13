Відсьогодні розрахунки клієнтів банків перевели на стандарт IBAN
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні в Україні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
"З 13 січня 2020 року клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - йдеться у повідомленні.
Скорочення кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту, як вказано, робить комфортнішим оформлення розрахункових документів.
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За даними НБУ, IBAN (International Bank Account Number) - міжнародний номер банківського рахунку, застосування якого стало обов’язковим в Україні з 13 січня 2020 року. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку.
Завдяки впровадженню IBAN клієнти банків, як очікується, зможуть:
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- зручно та просто ідентифікувати платника та отримувача коштів, а також банк України, що їх обслуговує;
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- уникнути помилок у реквізитах рахунків завдяки скороченню реквізитів в розрахункових документах;
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- швидше здійснювати перекази та отримувати кошти.
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Нагадаємо, банки України завершили перехід на міжнародний стандарт IBAN 1 листопада 2019 року.