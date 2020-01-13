С сегодняшнего дня расчеты клиентов банков перевели на стандарт IBAN
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня в Украине произошел окончательный переход всех расчетов клиентов банков на международный стандарт IBAN. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.
"С 13 января 2020 года клиенты банков могут проводить расчеты исключительно с использованием счетов в формате IBAN", - говорится в сообщении.
Сокращение количества реквизитов использования этого международного стандарта, как указано, делает комфортным оформление расчетных документов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев предупредили о новых счетах для уплаты налогов
По данным НБУ, IBAN (International Bank Account Number) - международный номер банковского счета, применение которого стало обязательным в Украине с 13 января 2020 года. Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.
Благодаря внедрению IBAN клиенты банков, как ожидается, смогут:
-
- удобно и просто идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает;
-
- избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах;
-
- быстрее осуществлять переводы и получать средства.
-
Напомним, банки Украины завершили переход на международный стандарт IBAN 1 ноября 2019 года.