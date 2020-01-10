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Українців попередили про нові рахунки для сплати податків

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КИЇВ. 10 січня. УНН. В Україні з 1 січня змінилися рахунки для сплати податків. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держказначейства.

"З 01.01.2020 введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів, рахунки для зарахування власних надходжень, відкриті за Планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків", - повідомили у казначействі.

Як вказано, рахунки, відкриті за Планом рахунків №119, з 01.01.2020 закриті.

"Але протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) платниками податків було спрямовано 271,7 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки. Відповідно, такі кошти казначейством не зараховуються, а повертаються банківським установам як "нез’ясовані надходження", - додали у відомстві.

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Як зазначається, реквізити нових рахунків для сплати податків - на сайтах казначейства та його ГУ в областях і Києві. Також реквізити можна отримати в органах, що контролюють справляння надходжень бюджету. Реквізити рахунків в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунків для зарахування ЄСВ необхідно отримати у органах податкової служби, реквізити депозитних рахунків митних органів – у органах Держмитслужби.

Окрім того вказано, що кошти, які зараховуються як власні надходження бюджетним установам, це кошти, які сплачуються юридичними чи фізичними особами за послуги, що надаються такими бюджетними установами (наприклад, плата за навчання, плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та ін.).

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"Також протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) юридичними та фізичними особами було спрямовано 124,4 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки відповідних бюджетних установ. Такі кошти як "нез’ясовані надходження" казначейством також повертаються банківським установам, через які здійснювалася оплата", - зазначили у казначействі.

За новими реквізитами балансових рахунків 3125 та рахунків 3155, як вказано, необхідно звертатися до розпорядників бюджетних коштів (надавачів відповідних послуг), на ім’я яких вони відкриті.

Нагадаємо, протягом року податківці планують провести понад 6 тисяч перевірок.

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