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Украинцев предупредили о новых счетах для уплаты налогов

Киев  •  УНН

 • 44647 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В Украине с 1 января изменились счета для уплаты налогов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госказначейства.

"С 01.01.2020 введены в действие новые счета для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты, счета в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового, счета для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и депозитные счета таможенных органов, счета для зачисления собственных поступлений, открытые по Плану счетов №1203 с учетом международного номера банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков", - сообщили в казначействе.

Как указано, счета, открытые по Плану счетов №119, с 01.01.2020 закрыты.

"Но в течение трех операционных дней текущего года (3, 8, 9 января) налогоплательщиками было направлено 271,7 тыс. платежных трансакций на недействующие счета. Соответственно, такие средства казначейством не засчитываются, а возвращаются банковским учреждениям как "невыясненные поступления" , - добавили в ведомстве.

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Как отмечается, реквизиты новых счетов для уплаты налогов - на сайтах казначейства и его ГУ в областях и Киеве. Также реквизиты можно получить в органах, контролирующих взимание поступлений бюджета. Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации горючего и спирта этилового, счетов для зачисления ЕСВ необходимо получить в органах налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов - в органах Гостаможслужбы.

Кроме того указано, что средства, которые засчитываются как собственные поступления бюджетным учреждениям, это средства, уплачиваемые юридическими или физическими лицами за услуги, предоставляемые такими бюджетными учреждениями (например, плата за обучение, плата за питание детей в дошкольных учебных заведениях и др.).

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"Также в течение трех операционных дней текущего года (3, 8, 9 января) юридическими и физическими лицами было направлено 124,4 тыс. платежных трансакций на недействующие счета соответствующих бюджетных учреждений. Такие средства как "невыясненные поступления" казначейством также возвращаются банковским учреждениям, через которые осуществлялась оплата", - отметили в казначействе.

По новым реквизитам балансовых счетов 3125 и счетов 3155, как указано, необходимо обращаться к распорядителям бюджетных средств (поставщикам соответствующих услуг), на имя которых они открыты.

Напомним, в течение года налоговики планируют провести более 6000 проверок.

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