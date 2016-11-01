Відсьогодні офіційний курс гривні розраховуватиметься за оновленою методологією
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З першого листопада 2016 року Національний банк України розраховуватиме офіційний курс гривні за оновленою методологією. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацбанку.
“Окреслені зміни передбачені постановою Правління Національного банку України № 391 від 13 жовтня 2016 року „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України“. Цей документ набуває чинності з 1 листопада 2016 року”, — сказано в повідомленні регулятора.
Нагадаємо, у відомстві зазначали, що Національний банк України змінює підходи до встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та перш за все буде змінена удосконалення методології розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, на основі якого обраховується офіційний курс гривні і до інших іноземних валют.
Відтепер, НБУ щоденно встановлюватиме офіційний курс гривні до валют 30 країн найбільших торговельних партнерів України за результатами І півріччя 2016 року (у тому числі 20 валют, які входять до I групи Класифікатора), інших чотирьох валют з I групи Класифікатора, які не є валютами ключових торговельних партнерів та чотирьох банківських металів. А також, один раз на місяць НБУ встановлюватиме офіційний курс гривні ще до 22 валют, у тому числі до семи валют решти країн СНД та до 15 валют країн — основних торгівельних партнерів України, які не увійшли до топ-30 торговельних партнерів України за результатами І півріччя 2016 року.
Як повідомляв УНН, з листопада офіційний курс гривні розраховуватиметься за оновленою методологією.