С сегодняшнего дня официальный курс гривны будет рассчитываться по обновленной методологии

"Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины № 391 от 13 октября 2016 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Этот документ вступает в силу с 1 ноября 2016 года", - говорится в сообщении регулятора.

Напомним, в ведомстве отметили, что Национальный банк Украины меняет подходы к установлению официального курса гривны к иностранным валютам и прежде всего будет изменена методология расчета официального курса гривны к доллару США, на основе которого рассчитывается официальный курс гривны и к другим иностранным валютам.

Теперь, НБУ ежедневно будет устанавливать официальный курс гривны к валютам 30 стран крупнейших торговых партнеров Украины по результатам I полугодия 2016 года (в том числе 20 валют, входящих в I группы Классификатора), других четырех валют с I группы Классификатора, которые не являются валютами ключевых торговых партнеров и четырех банковских металлов. А также, один раз в месяц НБУ будет устанавливать официальный курс гривны еще к 22 валютам, в том числе к семи валютам остальных стран СНГ и к 15 валютам стран - основных торговых партнеров Украины, которые не вошли в топ-30 торговых партнеров Украины по результатам I полугодие 2016 года.

Как сообщал УНН, с ноября официальный курс гривны будет рассчитываться по обновленной методологии.