Відповідальність за вибух у Балаклії лежить на начальнику Генштабу - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Начальник Генерального штабу ЗСУ має бути відсторонений Президентом України від виконання своїх обов'язків на час розслідування причин пожежі на складах з боєприпасами у Балаклії Харківської області. Про це журналістам у кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат України Юрій Береза, передає кореспондент УНН.
"У мене лежить лист-звернення до Президента України про відсторонення начальника Генерального штабу від виконання своїх службових обов'язків на час розслідування цих подій (причин пожежі на складах з боєприпасами - ред.). Він вже підписаний певною кількістю депутатів", - сказав Ю.Береза.
При цьому він пояснив, що після замахів на підпал складів зі зброєю у грудні відповідальність за пожежу лежить на начальнику Генштабу.
"Це прописано в інструкціях, посадових обов'язках і тому для мене немає сумніву, хто за це повинен відповідати", - сказав Ю.Береза.
Він нагадав, що наразі слідство розглядає дві версії пожежі - атака дронів, а також службова недбалість.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклія на Харківщині.