Ответственность за взрыв в Балаклее лежит на начальнике Генштаба - нардеп

"У меня лежит письмо-обращение к Президенту Украины об отстранении начальника Генерального штаба от выполнения своих служебных обязанностей на время расследования этих событий (причин пожара на складах с боеприпасами - ред.). Он уже подписан определенным количеством депутатов", - сказал Ю.Береза.

При этом он пояснил, что после покушений на поджог складов с оружием в декабре ответственность за пожар лежит на начальнике Генштаба.

"Это прописано в инструкциях, должностных обязанностях и поэтому для меня нет сомнений, кто за это должен отвечать", - сказал Ю.Береза.

Он напомнил, что следствие рассматривает две версии пожара - атака беспилотников, а также служебная халатность.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может продолжаться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область для локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.