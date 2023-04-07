Відомий торговець зброєю закликав Трампа шукати притулку в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російський торговець зброєю Віктор Бут, звільнений з американської в'язниці минулого року, у п'ятницю закликав експрезидента США Дональда Трампа шукати притулку в росії, оскільки його життя «в небезпеці». Про це пише AFP, передає УНН.
Бут, також відомий як «Торгівець смертю», був обміняний на зірку американського баскетболу Брітні Ґрінер під час гучного обміну полоненими між Москвою та Вашингтоном у грудні.
Цитата
«Я вважаю, що ваше життя в небезпеці», - написав Бут у телеграмі, відправленій Трампу і показаній пресі в Москві.
«Адміністрація Байдена не зупиниться, просто протягнувши вас через судовий/тюремно-промисловий комплекс».
«Вони швидше прикінчать твоє життя, ніж дозволять тобі стати на шляху».
Бут сказав Трампу, яким він давно захоплюється, що той знайде «тиху гавань, і звідси ви зможете очолити боротьбу за американський народ».
Доповнення
Бут відбував 25-річний термін в американській в'язниці, коли його обміняли на Ґрінер. З того часу він вступив у російську націоналістичну партію.
Звинувачений у озброєнні повстанців під час кровопролитних конфліктів у світі, Бут був заарештований у Таїланді під час спецоперації США у 2008 році, екстрадований до США та засуджений у 2012 році.
Вашингтон та Москва останніми роками провели кілька обмінів полоненими.
У росії досі утримуються кілька американців.
Минулого тижня росія заарештувала американського журналіста Евана Гершковича та звинуватила його у шпигунстві, що викликало міжнародний резонанс.
Вашингтон назвав висунуті проти нього звинувачення «сміховинними».