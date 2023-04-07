Известный торговец оружием призвал Трампа искать убежища в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российский торговец оружием Виктор Бут, освобожденный из американской тюрьмы в прошлом году, в пятницу призвал экс-президента США Дональда Трампа искать убежища в россии, поскольку его жизнь «в опасности». Об этом пишет AFP, передает УНН.
Бут, также известный как «Торговец смертью», был обменен на звезду американского баскетбола Бритни Гринер во время громкого обмена пленными между Москвой и Вашингтоном в декабре.
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«Я считаю, что ваша жизнь в опасности», - написал Бут в телеграмме, отправленной Трампу и показанной прессе в Москве.
«Администрация Байдена не остановится, просто протащив вас через судебный/тюремно-промышленный комплекс».
«Они скорее прикончат твою жизнь, чем позволят тебе встать на пути».
Бут сказал Трампу, которым он давно восхищается, что тот найдет «тихую гавань, и отсюда вы сможете возглавить борьбу за американский народ».
Дополнение
Бут отбывал 25-летний срок в американской тюрьме, когда его обменяли на Гринер. С тех пор он вступил в русскую националистическую партию.
Обвиняемый в вооружении повстанцев во время кровопролитных конфликтов в мире, Бут был арестован в Таиланде во время спецоперации США в 2008 году, экстрадирован в США и осужден в 2012 году.
Вашингтон и Москва в последние годы провели несколько обменов пленными.
В россии до сих пор удерживаются несколько американцев.
На прошлой неделе россия арестовала американского журналиста Эвана Гершковича и обвинила его в шпионаже, что вызвало международный резонанс.
Вашингтон назвал выдвинутые против него обвинения «смехотворными».