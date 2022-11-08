Виділяє 7 млн євро: Фінляндія допоможе з перевезенням українського зерна в Африку

Деталі

За даними Міністерства закордонних справ країни, наразі Фінляндія виділяє загалом 15,7 млн ​​євро як гуманітарну допомогу регіону. "З них майже 7 млн євро підуть на підтримку транспортування зерна по лінії ВПП", - пише видання.

"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", – зазначив міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.

У той же час, як вказано, Фінляндія збільшить гуманітарну допомогу країнам Африканського Рогу, де понад 20 мільйонів людей потребують продовольчої допомоги. Ці країни особливо залежать від імпорту зерна з росії та України, тож наслідки російської агресії сильно б'ють по регіону.

Доповнення

Речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода, підписана у Стамбулі, опосередковано допомогла відвернути від крайньої бідності близько 100 млн людей.