Відео Кадирова щодо викрадення дітей: їх могли взяти в заручники – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кадирівці могли захопити українських дітей для того, щоб взяти їх в заручники та шантажувати ними Україну і світ. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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“Однією з резонансних подій дня стало відео керівника Чечні Рамзана Кадирова, який нібито знаходиться на території України. На відео говориться, що представники його гвардії підійшли до дитячого будинку і в цьому дитячому будинку дітей не знайшлося. Ми можемо припустити з великою долею ймовірності, про те, що насправді однією із цілей кадирівців, й очевидно, що це був дитячий будинок у Ворзелі, ми можемо припустити, однією з цілей було захоплення дітей в заручники й потім можливий шантаж України та світу, розповідями про те, як вони утримують чи щось гірше”, - розповів Денисенко.
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За його словами, дітей вдалося евакуювати раніше, і їх в приміщенні не було.
Доповнення
13 березня радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко оприлюднив відео на якому Кадиров обговорював зі своїм спецназом викрадення українських дітей.
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