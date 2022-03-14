Видео Кадырова о похищении детей: их могли взять в заложники – МВД

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“Одним из резонансных событий дня стало видео руководителя Чечни Рамзана Кадырова, который якобы находится на территории Украины. На видео говорится, что представители его гвардии подошли к детскому дому и в этом детском доме детей не нашлось. Мы можем предположить с большой долей вероятности, о том, что на самом деле одной из целей кадыровцев, и очевидно, что это был детский дом в Ворзеле, мы можем предположить, одной из целей был захват детей в заложники и затем возможен шантаж Украины и мира, рассказами о том, как они удерживают или что-то хуже”, - рассказал Денисенко.

Детали

По его словам, детей удалось эвакуировать раньше, и их в помещении не было.

Дополнение

13 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обнародовал видео, на котором Кадыров обсуждал со своим спецназом похищение украинских детей.

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