"Відчуваємо двопартійну підтримку": Зеленський зустрівся з делегацією на чолі з Помпео
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій США, очолюваною колишнім державним секретарем США Майком Помпео, який є потенційним кандидатом від республіканців на вибори президента США 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ОП.
Деталі
Вітаючи делегацію в Києві, Зеленський наголосив на важливості таких візитів і зустрічей, які є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію. «Радий бачити, що ви приїхали зі своїми друзями. Усебічна американська підтримка надзвичайно важлива для нас», - сказав Президент, звертаючись до Майка Помпео.
Зеленський також подякував усьому американському народу.
«На жаль, війна триває вже понад рік, і ми раді, що Сполучені Штати поруч і разом із нами борються за спільні цілі. Ми відчуваємо і двопартійну підтримку, і підтримку з боку Білого дому», – наголосив Президент.
Під час зустрічі Глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну. «Ми відкриті для цього, готові надати вам повне сприяння. Для нас це дуже важливо», – зазначив Зеленський.
Він поінформував про можливості розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо. Президент також акцентував на важливості продовження й посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни. «Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою», – резюмував Зеленський.
Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на рф.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на війну, яка триває другий рік. Він висловив упевненість, що Україна обов'язково здобуде перемогу над російською агресією та висловив вдячність країнам у підтримці.