"Відчуваємо двопартійну підтримку": Зеленський зустрівся з делегацією на чолі з Помпео

ukru
18:26 • 26705 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 82583 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 134672 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 159311 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 334318 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216417 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192619 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 321705 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458764 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 348481 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
747 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 189577 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 195597 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 145589 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 108238 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 69938 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 334317 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 321704 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 540920 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 672326 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 692953 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 69938 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 108238 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 195597 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 223687 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216568 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

"Відчуваємо двопартійну підтримку": Зеленський зустрівся з делегацією на чолі з Помпео

"Відчуваємо двопартійну підтримку": Зеленський зустрівся з делегацією на чолі з Помпео

Київ • УНН

 • 927299 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій США, очолюваною колишнім державним секретарем США Майком Помпео, який є потенційним кандидатом від республіканців на вибори президента США 2024 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію ОП.

Деталі

Вітаючи делегацію в Києві, Зеленський наголосив на важливості таких візитів і зустрічей, які є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію. «Радий бачити, що ви приїхали зі своїми друзями. Усебічна американська підтримка надзвичайно важлива для нас», - сказав Президент, звертаючись до Майка Помпео.

Зеленський також подякував усьому американському народу.

«На жаль, війна триває вже понад рік, і ми раді, що Сполучені Штати поруч і разом із нами борються за спільні цілі. Ми відчуваємо і двопартійну підтримку, і підтримку з боку Білого дому», – наголосив Президент.

Під час зустрічі Глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну. «Ми відкриті для цього, готові надати вам повне сприяння. Для нас це дуже важливо», – зазначив Зеленський.

Він поінформував про можливості розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо. Президент також акцентував на важливості продовження й посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни. «Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою», – резюмував Зеленський.

Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на рф.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський висловлював занепокоєння, що зміна політичних сил у Вашингтоні може вплинути на війну, яка триває другий рік. Він висловив упевненість, що Україна обов'язково здобуде перемогу над російською агресією та висловив вдячність країнам у підтримці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52