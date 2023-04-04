"Чувствуем двухпартийную поддержку": Зеленский встретился с делегацией во главе с Помпео

ukru
13:40 • 9407 просмотра

Трамп после разговора с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 45159 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 44958 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 105671 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 132744 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 121573 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135335 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 117214 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131583 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125407 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 121063 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 123795 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 119849 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 117592 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 90029 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 215805 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 246430 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 185666 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 191453 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 227045 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 19946 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 90029 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 113266 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 121282 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 136722 просмотра
Актуальное
"Чувствуем двухпартийную поддержку": Зеленский встретился с делегацией во главе с Помпео

"Чувствуем двухпартийную поддержку": Зеленский встретился с делегацией во главе с Помпео

Киев • УНН

 • 927296 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией политиков, бизнесменов и представителей благотворительных организаций США, возглавляемой бывшим государственным секретарем США Майком Помпео, который является потенциальным кандидатом от республиканцев на выборы президента США в 2024 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию ОП.

Детали

Приветствуя делегацию в Киеве, Зеленский отметил важность таких визитов и встреч, которые являются мощным сигналом поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. «Рад видеть, что вы приехали со своими друзьями. Всесторонняя американская поддержка чрезвычайно важна для нас», - сказал Президент, обращаясь к Майку Помпео.

Зеленский также поблагодарил весь американский народ.

«К сожалению, война продолжается уже более года, и мы рады, что Соединенные Штаты рядом и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем и двухпартийную поддержку, и поддержку со стороны Белого дома», – подчеркнул Президент.

Во время встречи Глава государства пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину. «Мы открыты для этого, готовы оказать вам полное содействие. Для нас это очень важно», – отметил Зеленский.

Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сферах строительства, сельского хозяйства, ІТ-технологий и т.д. Президент также акцентировал на важности продолжения и усиления оборонной помощи и совместного развития оборонных технологий с учетом опыта, приобретенного Украиной во время войны. «Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес – это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя», – резюмировал Зеленский.

Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на войну, которая длится второй год. Он выразил уверенность, что Украина обязательно одержит победу над российской агрессией и выразил благодарность странам в поддержке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы