"Чувствуем двухпартийную поддержку": Зеленский встретился с делегацией во главе с Помпео

Детали

Приветствуя делегацию в Киеве, Зеленский отметил важность таких визитов и встреч, которые являются мощным сигналом поддержки украинцев в нашей борьбе за свободу и демократию. «Рад видеть, что вы приехали со своими друзьями. Всесторонняя американская поддержка чрезвычайно важна для нас», - сказал Президент, обращаясь к Майку Помпео.

Зеленский также поблагодарил весь американский народ.

«К сожалению, война продолжается уже более года, и мы рады, что Соединенные Штаты рядом и вместе с нами борются за общие цели. Мы чувствуем и двухпартийную поддержку, и поддержку со стороны Белого дома», – подчеркнул Президент.

Во время встречи Глава государства пригласил американский бизнес активно инвестировать в Украину. «Мы открыты для этого, готовы оказать вам полное содействие. Для нас это очень важно», – отметил Зеленский.

Он проинформировал о возможностях развития бизнеса в сферах строительства, сельского хозяйства, ІТ-технологий и т.д. Президент также акцентировал на важности продолжения и усиления оборонной помощи и совместного развития оборонных технологий с учетом опыта, приобретенного Украиной во время войны. «Инвестируйте в бизнес, потому что бизнес – это то, что создает рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы люди могли найти работу, а бюджет получал поступления для усиления наших возможностей на поле боя», – резюмировал Зеленский.

Также был обсужден ряд других актуальных вопросов, в частности движение Украины в НАТО, важность дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность, что смена политических сил в Вашингтоне может повлиять на войну, которая длится второй год. Он выразил уверенность, что Украина обязательно одержит победу над российской агрессией и выразил благодарность странам в поддержке.