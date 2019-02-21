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Відбулося жеребкування щодо надання кандидатам у президенти ефірного часу для агітації

Відбулося жеребкування щодо надання кандидатам у президенти ефірного часу для агітації

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Центральна виборча комісія затвердила результати жеребкувань щодо надання кандидатам на пост президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації. Про це повідомила прес-служба Комісії, передає УНН.

"У режимі засідання Комісії відбулись жеребкування щодо надання кандидатам на пост президента України ефірного часу на суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та суспільно-політичному загальнонаціональному каналі Суспільного радіо Національної суспільної телерадіокомпанії України для проведення передвиборної агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року. Після перерви в засіданні Центральна виборча комісія затвердила результати цих жеребкувань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на рахунок ЦВК надійшло 112,5 млн грн внесків від кандидатів в президенти.

Як повідомляв УНН, у бюлетені 31 березня 2019 року українці побачать 44 прізвища.

Українські Національні Новини

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