Состоялась жеребьевка по предоставлению кандидатам в президенты эфирного времени для агитации
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила результаты жеребьевки относительно предоставления кандидатам на пост президента Украины эфирного времени для проведения предвыборной агитации. Об этом сообщила пресс-служба Комиссии, передает УНН.
"В режиме заседания Комиссии состоялись жеребьевки по предоставлению кандидатам на пост президента Украины эфирного времени на общественно-политическом общенациональном канале Общественного телевидения и общественно-политическом общенациональном канале Общественного радио Национальной общественной телерадиокомпании Украины для проведения предвыборной агитации за счет и в пределах средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. После перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия утвердила результаты этих жеребьевки", - говорится в сообщении.
Напомним, на счет ЦИК поступило 112,5 млн грн взносов от кандидатов в президенты.
Как сообщал УНН, в бюллетене 31 марта 2019 года украинцы увидят 44 фамилии.