Відбулося жеребкування перших відбіркових раундів Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Ньйоні пройшла процедура жеребкування першого (матчі пройдуть 10/11 і 17/18 липня) та другого відбіркових раундів Ліги чемпіонів, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
На даній стадії стартуватиме 31 клуб. 32-м учасником стане переможець попереднього раунду, який визначиться 29 червня.
Жереб створив наступні пари:
“Торпедо” Кутаїсі (GEO) — “Шериф” (MDA)
“Шкендія” (MKD) — “ТНС” (WAL)
“Судува” (LTU) — “АПОЕЛ” (CYP)
“Олімпія” (SVN) — “Карабах” (AZE)
“Дюделанж” (LUX) — “Відеотон” (HUN)
Переможець попереднього раунду — “Мальме” (SWE)
“ХІК” (FIN) — “Вікінгур” (FRO)
“Лудогорець” (BUL) — “Крузейдерс” (NIR)
“Корк Сіті” (IRL) — “Легія” (POL)
“Валюр” (ISL) — “Русенборг” (NOR)
“Кукес” (ALB) — “Валлетта” (MLT)
“Флора” (EST) — “Хапоель” Беер-Шева (ISR)
“Спартак” Юрмала (LVA) — “Црвіна Звєзда” (SRB)
“Алашкерт” (ARM) — “Селтік” (SCO)
“Спартак” Трнава (SVK) — “Зрінські” (BIH)
“Астана” (KAZ) — “Сутьєска” (MNE).
Команди, що програють на даній стадії, продовжать боротьбу у другому відбірковому раунді Ліги Європи УЄФА.
Відзначимо, що у другому раунді по шляху представників ліг “ПАОК” (GRE) потрапив на “Базель” (SUI), а “Аякс” (NED) на “Штурм” (AUT).
До вашої уваги результати інших пар по шляху чемпіонів:
“Астана” (KAZ)/"Сутьєска" (MNE) — “Мідтьюлланд” (DEN)
“Лудогорець” (BUL)/"Крузейдерс" (NIR) — “Дюделанж” (LUX)/"Відеотон" (HUN)
“Кукес” (ALB)/"Валлетта" (MLT) — “Олімпія” (SVN)/"Карабах" (AZE)
ЧФР (ROU) — переможець попереднього раунду/"Мальме" (SWE)
“Динамо” Загреб (CRO) — “Флора” (EST)/"Хапоель" Беер-Шева (ISR)
“Спартак” Юрмала (LVA)/"Црвена Звезда" (SRB) — “Судува” (LTU)/"АПОЕЛ" (CYP)
“БАТЕ” (BLR) — “ХІК” (FIN)/"Вікінгур" (FRO)
“Шкендія” (MKD)/"ТНС" (WAL) — “Торпедо” Кутаїсі (GEO)/"Шериф" (MDA)
“Корк Сіті” (IRL)/"Легія" (POL) — “Спартак” Трнава (SVK)/"Зрінськи" (BIH)
“Алашкерт” (ARM)/"Селтік" (SCO) — “Валюр” (ISL)/"Русенборг" (NOR).