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Состоялась жеребьевка первых отборочных раундов Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка первых отборочных раундов Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Ньоне прошла процедура жеребьевки первого (матчи пройдут 10/11 и 17/18 июля) и второго отборочных раундов Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

На данной стадии стартует 31 клуб. 32-м участником станет победитель предыдущего раунда, который определится 29 июня.

Жребий создал следующие пары:
“Торпедо” Кутаиси (GEO) — “Шериф” (MDA)
“Шкендия” (MKD) — “ТНС” (WAL)
“Судува” (LTU) — “АПОЭЛ” (CYP)
“Олимпия” (SVN) — “Карабах” (AZE)
“Дюделанж” (LUX) — “Видеотон” (HUN)
Победитель предыдущего раунда — “Мальме” (SWE)
“ХИК” (FIN) — “Викингур” (FRO)
“Лудогорец” (BUL) — “Крузейдерс” (NIR)
“Корк Сити” (IRL) — “Легия” (POL)
“Валюр” (ISL) — “Русенборг” (NOR)
“Кукес” (ALB) — “Валлетта” (MLT)
“Флора” (EST) — “Хапоэль” Беэр-Шева (ISR)
“Спартак” Юрмала (LVA) — “Црвина Звезда” (SRB)
“Алашкерт” (ARM) — “Селтик” (SCO)
“Спартак” Трнава (SVK) — “Зрински” (BIH)
“Астана” (KAZ) — “Сутьеска” (MNE).

Команды, проигравшие на данной стадии, продолжат борьбу во втором отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.
Отметим, что во втором раунде по пути представителей лиг “ПАОК” (GRE) попал на “Базель” (SUI), а “Аякс” (NED) на “Штурм” (AUT).

Вашему вниманию результаты других пар по пути чемпионов
“Астана” (KAZ)/“Сутьеска” (MNE) — “Мидтьюлланд” (DEN)
“Лудогорец” (BUL)/“Крузейдерс” (NIR) — “Дюделанж” (LUX)/“Видеотон” (HUN)
“Кукес” (ALB)/“Валлетта” (MLT) — “Олимпия” (SVN)/“Карабах” (AZE)
ЧФР (ROU) — победитель предыдущего раунда/“Мальме” (SWE)
“Динамо” Загреб (CRO) — “Флора” (EST)/“Хапоэль” Беэр-Шева (ISR)
“Спартак” Юрмала (LVA)/“Црвена Звезда” (SRB) — “Судува” (LTU)/“АПОЭЛ” (CYP)
“БАТЭ” (BLR) — “ХИК” (FIN)/“Викингур” (FRO)
“Шкендия” (MKD)/“ТНС” (WAL) — “Торпедо” Кутаиси (GEO)/“Шериф” (MDA)
“Корк Сити” (IRL)/“Легия” (POL) — “Спартак” Трнава (SVK)/“Зриньски” (BIH)
“Алашкерт” (ARM)/“Селтик” (SCO) — “Валюр” (ISL)/“Русенборг” (NOR).

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