Видалення завалів АЕС Фукусіма відкладено ще більш ніж на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. За словами оператора станції TEPCO, роботи з видалення ядерного сміття зі зруйнованої електростанції Фукусіма в Японії знову відкладено, щоб забезпечити безпеку багаторічного проекту. Про це УНН пише посилаючись на АР.
Деталі
Tokyo Electric Power Co (TEPCO) планувала розпочати вилучення радіоактивних уламків з одного з реакторів цього року — вже пізніше за початкову дату на початку 2021 року.
Але в п'ятницю компанія заявила, що їй потрібен додатковий період підготовки до 18 місяців, а це означає, що тепер робота може розпочатися вже в березні 2024 року.
У заяві TEPCO йдеться, що це необхідно "для підвищення безпеки та забезпечення успіху" обстеження внутрішніх частин реакторів та вилучення уламків.
За словами TEPCO, інженери налаштовують робота-маніпулятора, спеціально розробленого для цієї роботи, зокрема регулюють його швидкість та точність.
Додамо
Смертоносне цунамі 11 березня 2011 року викликало аварію на АЕС "Фукусіма" на північному сході Японії, що стало найбільшою ядерною аварією у світі з часів Чорнобиля.
TEPCO, уряд та коаліція інженерних фірм працюють над виведенням з експлуатації пошкоджених реакторів у рамках проекту, який, за оцінками, триватиме 40 років.