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Удаление завалов АЭС Фукусима отложено еще более чем на год

Киев • УНН

 • 250354 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. По словам оператора станции TEPCO, работы по удалению ядерного мусора из разрушенной электростанции Фукусима в Японии снова отложены, чтобы обеспечить безопасность многолетнего проекта. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Удаление завалов АЭС Фукусима отложено еще более чем на год

Детали

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) планировала начать извлечение радиоактивных обломков из одного из реакторов в этом году — уже позже начальной даты в начале 2021 года.

Но в пятницу компания заявила, что ей требуется дополнительный период подготовки до 18 месяцов, а это значит, что теперь работа может начаться уже в марте 2024 года.

В заявлении TEPCO говорится, что это необходимо "для повышения безопасности и обеспечения успеха" обследования внутренних частей реакторов и извлечение обломков.

По словам TEPCO, инженеры настраивают работа-манипулятора, специально разработанного для этой работы, в частности, регулируют его скорость и точность.

Добавим

Смертоносное цунами 11 марта 2011 года вызвало аварию на АЭС "Фукусима" на северо-востоке Японии, что явилось крупнейшей ядерной аварией в мире со времен Чернобыля.

TEPCO, правительство и коалиция инженерных фирм работают над выводом из эксплуатации поврежденных реакторов в рамках проекта, который, по оценкам, продлится 40 лет.

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