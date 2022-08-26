Удаление завалов АЭС Фукусима отложено еще более чем на год

Детали

Tokyo Electric Power Co (TEPCO) планировала начать извлечение радиоактивных обломков из одного из реакторов в этом году — уже позже начальной даты в начале 2021 года.

Но в пятницу компания заявила, что ей требуется дополнительный период подготовки до 18 месяцов, а это значит, что теперь работа может начаться уже в марте 2024 года.

В заявлении TEPCO говорится, что это необходимо "для повышения безопасности и обеспечения успеха" обследования внутренних частей реакторов и извлечение обломков.

По словам TEPCO, инженеры настраивают работа-манипулятора, специально разработанного для этой работы, в частности, регулируют его скорость и точность.

Добавим

Смертоносное цунами 11 марта 2011 года вызвало аварию на АЭС "Фукусима" на северо-востоке Японии, что явилось крупнейшей ядерной аварией в мире со времен Чернобыля.

TEPCO, правительство и коалиция инженерных фирм работают над выводом из эксплуатации поврежденных реакторов в рамках проекта, который, по оценкам, продлится 40 лет.